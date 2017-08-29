Kars 36 Spor evinde kazandı
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Kars 36 Spor Muşspor'u 1-0 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.
Türkiye Kupası 29 Ağustos 2017, Salı
Güncelleme: 29 Ağustos 2017, Salı 15:30
Kars 36 Spor – Muş Spor: 1-0
Stat: Kars Aba Müslüm Güven
Hakemler: Bayram Başkan, Barış Akdağ, Kerem Candaş
Ziraat Türkye Kupası'nda Iğdır Aras Spor'u penaltılarla eleyerek adını ikinci tura yazdıran Kars 36 Spor, ikinci tur maçında kendi evinde misafir ettiği Muşspor'u 1-0 mağlup ederek üçüncü yükseldi.
KARS 36 SPOR – MUŞ SPOR: 1-0 GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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