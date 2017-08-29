Kars 36 Spor evinde kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Kars 36 Spor Muşspor'u 1-0 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.

Kars 36 Spor – Muş Spor: 1-0

Stat: Kars Aba Müslüm Güven

Hakemler: Bayram Başkan, Barış Akdağ, Kerem Candaş

Ziraat Türkye Kupası'nda Iğdır Aras Spor'u penaltılarla eleyerek adını ikinci tura yazdıran Kars 36 Spor, ikinci tur maçında kendi evinde misafir ettiği Muşspor'u 1-0 mağlup ederek üçüncü yükseldi.

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