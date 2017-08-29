 Edirne’den üçlük tarife - Türkiye Kupası - 30 Ağustos 2017 Çarşamba

Edirne’den üçlük tarife

BAL takımı Edirnespor, dün Marmara derbisinde 3. Lig’den Dardanelspor’u 3 golle yıktı

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Türkiye Kupası 29 Ağustos 2017, Salı

Güncelleme: 29 Ağustos 2017, Salı 23:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan maçta Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Edirnespor, evinde konuk ettiği 3. Lig 1. Grup takımı, Çanakkale temsilcisi Dardanelspor'u 3-0 yenerek 3. tura yükseldi. bir üst tura yükseldi. Edirne 18'de Metin'in kaleciyle karşı karşıya attığı golle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 71'de Sabur'un kornerden attığı topla altı pasta buluşan Metin, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Yunus 90'da Edirnespor'un 3-0 zaferini ilan edip 3. turu müjdeledi.

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