A Spor'da 2. tur şöleni
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur bugün başlıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli 6 maç, şifresiz ve HD kalitesinde A Spor’dan yayınlanacak.
Türkiye Kupası 29 Ağustos 2017, Salı
Güncelleme: 29 Ağustos 2017, Salı 00:47
Turkuvaz Medya'nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Toplam 66 takımın 3. tura çıkmak için mücadele edeceği, tek maç eleme usulü üzerinden yapılacak birbirinden çekişmeli karşılamalar, canlı olarak şifresiz ve HD kalitesinde A Spor'dan yayınlanacak. Futbolseverler, bugün ve yarın A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak toplam 6 maçla, futbolun keyfine varacak. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için haydi ekran başına...
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