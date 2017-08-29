A Spor'da 2. tur şöleni

Turkuvaz Medya'nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Toplam 66 takımın 3. tura çıkmak için mücadele edeceği, tek maç eleme usulü üzerinden yapılacak birbirinden çekişmeli karşılamalar, canlı olarak şifresiz ve HD kalitesinde A Spor'dan yayınlanacak. Futbolseverler, bugün ve yarın A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak toplam 6 maçla, futbolun keyfine varacak. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için haydi ekran başına...







