Kupa şöleni devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının kura çekimi dün İstanbul'da yapıldı. Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 3. Lig'den 45 olmak üzere toplam 66 takımın temsilcileri katıldı. Tek maç üzerinden yapılacak 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak 2. tur eşleşmeleri şöyle:



Bayrampaşa-H.Edip Adıvar

A.Bağcılar-Çatalcaspor

Sultanbeyli Bld.-B.Tepecik

Darıca G.-Gölcükspor

Düzcespor-Kocaelispor

Edirnespor-Dardanelspor

Tekirdağspor-E.Velimeşe

Orhangazi Bld.-Altınova Bld.

K.Birlikspor-Altınova Bld.

Tire 1922-Turgutluspor

Manisa B.B.-Bergama Bld.

T.Linyitspor-Kızılcabölük

B.Oğuzhanspor-Kemer 2003

Muğlaspor-Aydın 1923

Y.Altındağ Bld.-Bartınspor

Ankara Demir-A.Adliyespor

Sinopspor-Erbaaspor

Yozgat 1959-Çorum Bld.

Erciyesspor-Nevşehirspor

68 Aksaray Bld.-Kozan Bld.

Payasspor-Kırıkhanspor

Osmaniyespor-Erzin Bld.

Tarsus İ.Y.-Ş.Karaköprü Bld.

Düzyurtspor-Artvin Hopa

Ofspor-Yomraspor

1461 Trabzon-Arsinspor

Bayburt-Pazarspor

12 Bingölspor-24 Erzincan

Elaziz Bld.-Diyarbekirspor

Kars 36-Muşspor

Ağrı 1970-Van B.B.

Siirt-Batman Petrolspor

Cizrespor-Yüksekova Bld.