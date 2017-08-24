Kupa şöleni devam ediyor
Türkiye Kupası 24 Ağustos 2017, Perşembe
Güncelleme: 24 Ağustos 2017, Çarşamba 23:41
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının kura çekimi dün İstanbul'da yapıldı. Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 3. Lig'den 45 olmak üzere toplam 66 takımın temsilcileri katıldı. Tek maç üzerinden yapılacak 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak 2. tur eşleşmeleri şöyle:
Bayrampaşa-H.Edip Adıvar
A.Bağcılar-Çatalcaspor
Sultanbeyli Bld.-B.Tepecik
Darıca G.-Gölcükspor
Düzcespor-Kocaelispor
Edirnespor-Dardanelspor
Tekirdağspor-E.Velimeşe
Orhangazi Bld.-Altınova Bld.
K.Birlikspor-Altınova Bld.
Tire 1922-Turgutluspor
Manisa B.B.-Bergama Bld.
T.Linyitspor-Kızılcabölük
B.Oğuzhanspor-Kemer 2003
Muğlaspor-Aydın 1923
Y.Altındağ Bld.-Bartınspor
Ankara Demir-A.Adliyespor
Sinopspor-Erbaaspor
Yozgat 1959-Çorum Bld.
Erciyesspor-Nevşehirspor
68 Aksaray Bld.-Kozan Bld.
Payasspor-Kırıkhanspor
Osmaniyespor-Erzin Bld.
Tarsus İ.Y.-Ş.Karaköprü Bld.
Düzyurtspor-Artvin Hopa
Ofspor-Yomraspor
1461 Trabzon-Arsinspor
Bayburt-Pazarspor
12 Bingölspor-24 Erzincan
Elaziz Bld.-Diyarbekirspor
Kars 36-Muşspor
Ağrı 1970-Van B.B.
Siirt-Batman Petrolspor
Cizrespor-Yüksekova Bld.
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