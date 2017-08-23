Türkiye Kupası'nda ilk tur maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı dün A Spor'un naklen yayınladığı Sinopspor-Yeni Amasyaspor maçı ile start aldı. Evsahibi Sinopspor ilk devresini 1-0 yenik kapattığı maçı Teteh veMustafa'nın attığı ikişer golle farklı yenmesini bildi: 4-2. Konuk ekip Y. Amasyaspor ilk yarıda zaman zaman daha etkili ataklar yaptı. Devrenin bitmesine 1 dakika kala Selim deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi. Yeni Amasyaspor soyunma odasına 1-0 önde girdi.



GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

İkinci yarıda evsahibi takım 53. dakikada eşitliği sağladı: 1-1 Y. Amasyaspor'un başarılı futbolcusu Selim 62. dakikada yeniden takımını öne geçiren golü attı: 1-2 . Bu golden sonra Sinopspor oyuna ağırlığını daha fazla koydu. 74. dakikada sahneye bu kez Teteh çıktı ve skora tekrar dengeyi getirdi: 2-2. 78. dakikada Teteh kendinin ikinci takımının üçüncü golünü Amasyaspor ağlarına bıraktı: 3-2. Maç böyle bitecek derken Mustafa kendisinin ikinci takımının 4. golünü atıp maçın da skorunu belirledi: 4-2







TELEFONLA KONUŞURKEN DALIP SAHAYA GİRDİ

Sinopspor ile Yeni Amasyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası eleme karşılaşmasının 80. dakikası oynanırken elindeki cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada dalgınlıkla sahaya giren 3. sınıf emniyet müdürü futbolcuları şaşırttı. Yan hakemin uyarısı üzerine sahanın içinde olduğunu fark eden emniyet müdürü "Pardon" diye seslenip koşarak sahayı terk etti.



TURGUTLUSPOR İKİNCİ TURDA

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında Turgutluspor evinde Utaş Uşakspor'u, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek ikinci tura geçti. Konuk takımın gollerini 6'ıncı dakikada Doğan, 13'üncü dakikada Çağrı kaydederken, Turgutluspor'un gollerini 26'ıncı dakikada Yaşar, 44'üncü dakikada Emre, 76'ıncı dakikada Aziz attı. Turgutluspor'un, 30 Ağustos'ta 2'nci turda karşılaşacağı rakibi bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak.



TAVŞANLI TURLADI: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında TKİ Tavşanlı Linyitspor, sahasında Kütahyaspor'u 2-1 mağlup etti. Tavşanlı Liyinspor 38'de Serkkan Akın ile öne geçti: 1-0. Konuk takım 44. dakikada beraberliği sağladı: 1-1. 76. dakikada sahneye çıkan Vili attığı gol ile TavşanlıLinyit'e turu getirdi: 2-1.



KARAKÖPRÜ, KİLİS'İ METEHAN İLE GEÇTİ: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında Karaköprü Bld., Kilis Bld. ile normal sürede 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi takım, uzatma bölümünde Metehan'ın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanıp tur atladı. 33. dakikada penaltı kaçtı. Mehmet Uğur, ceza alanında Yeldar'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ahmet'in penaltı atışı kaleci Fatih'te kaldı.



ARSİNSPOR 3-1 YENİ ORDUSPOR

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup ekibi Arsinspor, Türkiye Kupası 1'inci Tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Yeni Orduspor'u penaltı atışları sonucunda mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Normal süresi 1-1, uzatmalar ise 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Arsinspor seri penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağladı.



2. TUR KURALARI BUGÜN ÇEKİLİYOR

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Kura Çekimi, bugünsaat 13.30'da Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Kura Çekimi'ne, 1. tur müsabakaları sonrasında tur atlayacak 21 ve TFF 3. Lig'den 45 takım olmak üzere toplam 66 takım katılacak.



