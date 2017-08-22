Sinopspor üst turda

SAYFA GÜNCELLENMEKTEDİR



Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmaları başladı.

İlk turda Sinopspor ile Yeni Amasyaspor, Sinop Dokuzoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sinopspor, Mustafa Tahran ve Teteh Bangura'nın ikişer gol attığı maçı 4-2 kazandı. Yeni Amasyaspor'un iki golünü de Selim Dağ kaydetti.

Sinopspor, bu galibiyetle üst tura adını yazdırdı. Yeni Amasyaspor ise turnuvaya veda etti.







EMNİYET GÖREVLİSİ MAÇA DAMGA VURDU



Sinop'ta futbol maçı oynanırken elindeki cep telefonuyla sahanın içinde dolaşan polis görenleri şaşırttı.



Sinopspor ile Yeni Amasyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası eleme karşılaşmasının 80. dakikası oynanırken elindeki cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada dalgınlıkla sahaya giren 3. sınıf emniyet müdürü futbolcuları şaşırttı. Yan hakemin uyarısı üzerine sahanın içinde olduğunu fark eden emniyet müdürü "Pardon" diye seslenip koşarak sahayı terk etti.







Günün diğer maçlarında ise;



Muşsspor, Dersimspor'u 3-0 mağlup ederek 2. tura çıktı.



Ağrı 1970 SK, 62 Pertekspor'u 2-0'la geçerek yoluna devam etti.