Türkiye Kupası yine Turkuvaz’da

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturmaya devam ediyor. Futbolseverler, statüsü değiştirilip gruplardan, elemeli maç usulüne geçilen Türkiye Kupası'ndaki futbol şovunu HD kalitesinde, Turkuvaz Medya'da ATV, A Spor, A Haber ve A2 kanallarından 3 yıl boyunca yine şifresiz izlemenin ayrıcalığını yaşayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa müsabakalarının ihalesinin sonucunda kazanan Turkuvaz Medya oldu.



TFF'den yapılan açıklamada, "İhaleye, şartnameyi alan yayıncı kuruluşlar arasından tek firma katılarak teklif verdi. Yeni sezonda yeni statüsü ile ihale edilen Türkiye Kupası'nın yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkını Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş. aldı. Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş., 'yıllık 10 milyon dolar + Türkiye Futbol Federasyonu payı + KDV' teklif ederek yayıncılığını yaptığı organizasyonları önümüzdeki üç sezon boyunca yayınlamaya devam edecek. Ödemelerin yarısı Amerikan doları, yarısı Türk Lirası olarak yapılacak olup yayıncı kuruluş, Türk Lirası olarak ödeyeceği kısma yıllık TÜFE ve ÜFE ortalaması oranında zam yapacak" denildi.