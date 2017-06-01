Savaştık, kazandık
Türkiye Kupası 01 Haziran 2017, Perşembe
Güncelleme: 01 Haziran 2017, Perşembe 01:39
Atiker Konyaspor'un tecrübeli kaptanı Ali Çamdalı, karşılaşmanın ardından bir hayli mutluydu. Ziraat Türkiye Kupası'nı hak ettiklerini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Sezon başından bu yana her kulvarda elimizden geleni yaptık. Finalde de savaştık ve kazanmayı başardık" açıklamasını yaptı.
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