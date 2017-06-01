Şampiyon Konyaspor

Ve 55. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Konyaspor oldu... Yeşil-beyazlı takım, finalde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan mücadelenin penaltılarında 4-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Maçın ilk yarısı pozisyon açısından kısır geçerken, ikinci devrede Başakşehir etkili ataklarla gol aradı; fakat skor değişmedi. Uzatmalarda da beraberlik bozulmayınca seri penaltılara geçildi.







14. FARKLI TAKIM OLDU

Konyaspor'da Hora, Bajic, Vukovic ve Skubic atışları gole çevirirken, Başakşehir'in tek golünü Emre Belözoğlu attı. Epureanu kaleciye ve Cengiz Ünder ise direğe nişanladı. Konyaspor Kupa zaferiyle UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara direkt katılma hakkı elde etti. Yeşil- beyazlı takım ayrıca. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren 14. farklı takım olma özelliğini de kazandı.



DÖRT GÜNDE 2 KUPA KAYBETTİ

Bu sezonun flaş takımı olan Başakşehir şampiyonluk için yarıştığı iki kulvarda da hayal kırıklığına uğradı. Turuncu- lacivertli takım, önce Beşiktaş'a lig şampiyonluğunu 4 gün sonra da konya'ya Türkiye Kupası'nı kaptırdı.



SEYİRCİ SAHAYA DALDI

Seri penaltılarda Skubic'in son penaltı golüyle kupa Konya'ya gelirken, ortalık karnaval alanına döndü. Tribünlerden sahaya giren binlerce Konyasporlu taraftar, futbolcularla sarılarak sevinç gösterilerinde bulundular.



YASTAYIZ

Karşılaşmanın oynandığı sırada Şırnak'tan acı haber geldi. Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düştü. TSK'dan yapılan açıklamaya göre 13 askerin şehit olduğu haberi yüreklere ateş düşürdü. Bu kara haber nedeniyle kupa seremonisi sade görüntülere sahne oldu. Ayrıca TFF ve kulüplerden de başsağlığı mesajları yayınlandı.