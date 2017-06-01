 Final maçında istenmeyen görüntüler! - Türkiye Kupası - 1 Haziran 2017 Perşembe

Final maçında istenmeyen görüntüler!

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Türkiye Kupası 01 Haziran 2017, Perşembe

Güncelleme: 01 Haziran 2017, Çarşamba 22:34

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Cenk Cenk

Konyalılarda antalya ya gidip eskişehiri desteklesin playoff maçında

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.06.2017 01:40
Cimbom2000 Cimbom2000

Kupanın içine ettiler.bu seyirçileri ve takımı çezalandırıp kupalara almayacaklar bakalım o zaman ne yapacaklar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.06.2017 00:55
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