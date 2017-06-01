Final maçında istenmeyen görüntüler!
Türkiye Kupası 01 Haziran 2017, Perşembe
Güncelleme: 01 Haziran 2017, Çarşamba 22:34
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Konyalılarda antalya ya gidip eskişehiri desteklesin playoff maçındacevapla 01.06.2017 01:40
Cimbom2000
Kupanın içine ettiler.bu seyirçileri ve takımı çezalandırıp kupalara almayacaklar bakalım o zaman ne yapacaklarcevapla 01.06.2017 00:55
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