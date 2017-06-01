Emre’nin isyanı!
Türkiye Kupası 01 Haziran 2017, Perşembe
Güncelleme: 01 Haziran 2017, Perşembe 01:40
Maçın 13. dakikasında Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu ile hakem Fırat Aydınus arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kendisine yapılan bir faul sonrası hakeme, "Ben yapsam kart gösterirsin" diyen Emre, maç boyunca birçok pozisyondan sonra Aydınus'a tepki gösterdi.
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