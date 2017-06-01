Emre’nin isyanı!

Maçın 13. dakikasında Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu ile hakem Fırat Aydınus arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kendisine yapılan bir faul sonrası hakeme, "Ben yapsam kart gösterirsin" diyen Emre, maç boyunca birçok pozisyondan sonra Aydınus'a tepki gösterdi.