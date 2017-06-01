 Bu kupa Türkiye’yi kucakladı - Türkiye Kupası - 1 Haziran 2017 Perşembe

Bu kupa Türkiye’yi kucakladı

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Türkiye Kupası 01 Haziran 2017, Perşembe

Güncelleme: 01 Haziran 2017, Perşembe 01:41

Maç öncesi A Spor'un konuğu olan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası Finali için çarpıcı sözler sarfetti. Kupanın önemine değinen Terim, "Her zaman kupalar başarı simgesidir. Türkiye'nin kupası, Türkiye'yi kucaklayan bir kupa. Ülkenin her bölgesinden takımlar yer aldı. Her kupa bir başarı öyküsüdür. Her ciddi başarı da büyük bir emek gerektirir. Tesadüfü de olmaz" sözlerini sarfetti.

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