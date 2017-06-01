Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

KonyasporTarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, "120. dakikada dahi oyuncularımız rakibin oyun kurmasını engellemek için son derece yüksek çaba gösterdiler. Oyuncularımı kutluyorum. Kupa şehre hayırlı olsun" dedi.



Bu yıl 55'incisi düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon, penaltı atışları sonrasında Medipol Başakşehir'i 4-1 deviren Atiker Konyaspor'un oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Aykut Kocaman çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Konuşmasına Şırnak'ta şehit düşenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek başlayan Aykut Kocaman, "Oyunun bütününe baktığımızda çok mutluyuz. Oyuncuları tebrik ediyorum. Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Harika bir sezon geçirdiler. Taçlandırmak istiyorlardı ama bu şekilde olunca sezon heba olmadı. Harika bir sezon geçirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. bir taraftan Konyaspor camiasına hayırlı olsun. Çok istiyorlardı dün de söylediğim gibi. Gerçekten bütün şehir istiyordu, çok net görünüyor. Maç içindeki en büyük avantajımız bu olacaktı. Futbolcular da istiyordu. Ortak bir inanç oluşmuştu. Tabi ki son saniyeye kadar mücadeleyi vereceğimiz belliydi. Oyun olarak baktığımız zaman bize göre daha kolay oynayabilen bir takım. Daha avantajlıydılar. Bu da zaten puan tablosundan, son 3 yılın tablosundan çok net görünüyor. Dolayısıyla oyunu kendi tarafımıza doğru çevirmemiz lazımdı. Maçın büyük bölümünde bunu başardık. Sürekli baskı yaptık. 120. dakikada dahi oyuncularımız rakibin oyun kurmasını engellemek için son derece yüksek çaba gösterdiler. Bununla beraber Başakşehir önemli pozisyonlar buldu. O kadar olmasa da biz de önemli pozisyonlar bulduk. Maç bir o tarafa gitti, bir bu tarafa geldi. Penaltılarda kupa bize geldi. Bu anlamda mutlu ve sevinçli tarafındaki kişilerden biriyim. Oyuncuları tekrar kutluyorum. Kupa, şehre hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.





"Önümüzdeki hafta durumu değerlendireceğiz"



Takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise Kocaman, "Bu bugün için sert bir soru. Hayat devam ediyor. Dediğim gibi bugün için sert bir soru. Bu duygu yoğunluğu ile verilen her yanıt, yarın öyle demek istememiştim olabilir. Onun için bu gece için sert bir soru. Önümüzdeki hafta içinde artık durumu değerlendireceğiz" dedi.