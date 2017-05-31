ATV'de müthiş final

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş final geldi çattı. 55. Türkiye Kupası, futbolseverlerin ATV ekranlarında HD kalitesiyle şifresiz olarak izleyecekleri M.Başakşehir-A.Konyaspor finaliyle sahibini bulacak. Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 21.30'da oynanacak futbol resitalini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Tüm biletlerin çıkar çıkmaz tükendiği dev organizasyonda tribünlerde de görsel bir şölen yaşanacak. Ligde şampiyon Beşiktaş'la giriştiği yarışta 2. sırayı alan Başakşehir, bu başarısını kupaya da yansıttı. Finale kadar namağlup gelen turuncu- lacivertliler, tarihinde 2. kez final mücadelesi verecek. İstanbul ekibi 2011'de Beşiktaş'a penaltı atışlarıyla kaybetmişti. Başakşehir'de cezalı Doka ve sakat olan Egemen ile Mehmet Batdal finalde oynayamayacak. A.Konyaspor ise bu yılki performansıyla geçen sezonu mumla arattı. Yine de Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselmeyi başaran yeşilbeyazlılar, kötü geçen sezonu tarihlerinde ilk kez kupayla taçlandırıp art arda ikinci defa Avrupa Kupaları vizesini almak istiyor.



8 YIL SONRA 4 BÜYÜKLER YOK

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda M.Başakşehir- A.Konyaspor finali 4 Büyükler'in olmadığı bir final olarak dikkat çekiyor. 8 yıl sonra "4 Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'dan birisi finalde yer almıyor. Organizasyon tarihinde 4 Büyükler'den birisinin yer almadığı son final 2007-2008 sezonunda oynandı ve Kayserispor, Gençlerbirliği'ni penaltılarla yenerek kupayı kazanmasını bildi.



BAŞAKŞEHİR , KONYA'YA YENİLMEDİ

Başakşehir ile Konyaspor arasında 22 karşılaşma oynandı. Bu 22 karşılaşmada Başakşehir 9, Konyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 6 maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon oynanan maçlarda Başakşehir evinde rakibiyle 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Konya'yı 3-0'la geçti



M.BAŞAKŞEHİR-NASIL GELDİLER?

Turuncu-lacivertliler geçen sezonu 4. tamamladığı için grup aşamasından katıldığı kupada finale kadar 11 maç oynadı. Göztepe, Sivasspor ve Y.Amasyaspor'un yer aldığı F Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayan Başakşehir, Son 16 turunda G.Saray'ı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Akhisar'la eşleşen Abdullah Avcı'nın öğrencileri ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşta deplasmanda 2-1'le yarı finale yükseldiler. Yarı finalde F.Bahçe'yle 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de yine 2-2'lik sonuç sonrası penaltılarla ikinci kez final oynamaya hak kazandılar.



AVCI: KUPAYI İSTİYORUZ

M.Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı, sezonu kupa ile tçlandırmak istediklerini söyledi. Avcı, "Bu sene iki kulvarda yarışarak, harika bir sezonla sonuçlandırdık. Bu sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz. Aykut Kocaman da 2,5 yıldır Konyaspor'da devamlı çıkış halinde. Bu sene de kupada final oynayacağız. İki hak etmiş takım karşılaşacak. Umarım kupayı alırız" dedi.



KOCAMAN: HER İHTİMAL VAR

A.Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile yapacakları maçta kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi. Kocaman, "Konya şehri kupayı çok istiyor. Elimizden geleni yapacağız. Her türlü ihtimali düşünüyoruz. Maçtan evvel kağıt üstünde pek çok şeyi yan yana getiriyoruz. Asıl senaryo top oyuna girdikten sonra başlıyor" diye konuştu.



KONYASPOR-NASIL GELDİLER?

A.Konyaspor ise grup aşamasında katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda H Grubu'nda Gümüşhanespor, Trabzonspor ve Kızılcabölükspor ile mücadele etti. 11 puanla grup lideri olan yeşil-beyazlılar, Son 16 turunda Ümraniyespor'u 2-1'le geçip, çeyrek finalde Sivasspor'la eşleşti. İlk maçta Yiğido'yla deplasmanda 0-0 kalan Konya, evinde 3-2'yle yarı finale çıktı. Yarı finalde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ilk maçta 2-0'dan Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, rövanşta rakibini 2-0 mağlup ederek M.Başakşehir'in finaldeki rakibi oldu.



EN FARKLI SKOR 5-0

Türkiye Kupası finallerinde şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, Gençlerbirliği elde etti. Başkent ekibi, 1986-87 sezonunda Eskişehirspor ile Ankara'da yaptığı maçı 5-0 kazanarak, 54 yıllık Türkiye Kupası geçmişinde, finallerde en farklı skora ulaştı. Kupanın en gollü finali ise 1999-2000 sezonunda G.Saray ile Antalyaspor arasında gerçekleşti ve sarı-kırmızılılar maçtan uzatma bölümünde 5-3 galip ayrıldı.



FIRAT AYDINUS'LA YENİLMEDİLER

ATV'den yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası'nı yönetecek hakem Fırat Aydınus iki takıma da bu sezon uğurlu geldi. Aydınus, bu sezon A.Konyaspor'un 3, M.Başakşehir'in de 1 maçında görev aldı. 43 yaşındaki hakemin yönettiği karşılaşmalarda yeşil-beyazlılar 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, turuncu-lacivertliler ise tek maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.