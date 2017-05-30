''İki hak etmiş takım karşılaşacak''

Yeni Eskişehir Stadı'nda yarın yapılacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan Avcı, üç senedir gelişen bir takım olduklarını belirtti.

Her yıl üste koyarak, oyunu ve oyun kalitesi artırarak devam ettiklerini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Bu sene iki kulvarda yarışarak, harika bir sezonla sonuçlandırdık. Bu sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz. Aykut Kocaman da 2,5 yıldır Konyaspor'da devamlı çıkış halinde. Bu sene de kupada final oynayacağız. İki hak etmiş takım finalde karşılayacak. Umarım kupayı biz alırız. Final maçından her türlü senaryo üzerinde çalışıyoruz. Bu rekabet de tarihte yerini alacak. Önemli olan fair-play ruhuyla güzel bir maç olmasıdır. Bizim için 33 hafta ligin üçüncülüğüne düşmemek, bunun 17 haftası lider kalmak ligin yarışında olmak gelişimimize katkı sağladı. Bugün kupada da ligde de ilk 2 takım arasında bulunmak gelecek yıl gelişim sağlayacak. Yarın ki maça rahat bir şekilde hazırız."