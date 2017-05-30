Final maçı Fırat Aydınus’un
Türkiye Kupası 30 Mayıs 2017, Salı
Güncelleme: 30 Mayıs 2017, Pazartesi 23:39
Ziraat Türkiye Kupası'nda ATV'den yayınlanacak M.Başakşehir ile A.Konya arasında yarın Eskişehir'de oynanacak final maçını, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele 21.30'da başlayacak.
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