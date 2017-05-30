 Final maçı Fırat Aydınus’un - Türkiye Kupası - 30 Mayıs 2017 Salı

Final maçı Fırat Aydınus’un

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Türkiye Kupası 30 Mayıs 2017, Salı

Güncelleme: 30 Mayıs 2017, Pazartesi 23:39

Ziraat Türkiye Kupası'nda ATV'den yayınlanacak M.Başakşehir ile A.Konya arasında yarın Eskişehir'de oynanacak final maçını, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele 21.30'da başlayacak.

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