ZTK finalinin hakemi belli oldu
Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında 31 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finalinin hakemi belli oldu.
Türkiye Kupası 29 Mayıs 2017, Pazartesi
Güncelleme: 29 Mayıs 2017, Pazartesi 13:18
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus'un düdük çalacağı bildirildi. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak.
STADYUMUN ADI ESKİŞEHİR YENİ ATATÜRK STADYUMU. BİLGİLERİNİZE !!!cevapla 29.05.2017 13:54
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