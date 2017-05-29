Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında 31 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finalinin hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus'un düdük çalacağı bildirildi. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak.