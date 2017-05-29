 ZTK finalinin hakemi belli oldu - Türkiye Kupası - 29 Mayıs 2017 Pazartesi

ZTK finalinin hakemi belli oldu

Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında 31 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finalinin hakemi belli oldu.

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Türkiye Kupası 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Güncelleme: 29 Mayıs 2017, Pazartesi 13:18

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus'un düdük çalacağı bildirildi. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak.

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AHMET CAN ALTINTAŞ AHMET CAN ALTINTAŞ

STADYUMUN ADI ESKİŞEHİR YENİ ATATÜRK STADYUMU. BİLGİLERİNİZE !!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 29.05.2017 13:54
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