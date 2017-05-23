1 saat içinde tamamı satıldı!

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan 2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali için bugün internet üzerinden satışa çıkarılan biletlerin tamamının tükendiği bildirildi.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 31 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak 55. Ziraat Türkiye Kupası Final maçının biletleri, taraftarkulubu.tff.org adresinden satışa sunuldu. Biletler satışa çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra tamamen tükendi.



Stadyumda Batı ve Kuzey blokları Medipol Başakşehir, Doğu ve Güney blokları Atiker Konyaspor taraftarına ayrıldı. 1 kişinin en fazla 5 bilet satın alabildiği karşılaşmada, bilet fiyatları ise 1. kategori'de 20 TL, 2. kategori'de 10 TL olarak belirlenmişti.