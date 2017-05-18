Şehir efsanesi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonrasında eleyen Medipol Başakşehir adını finale yazdırmayı başardı. F.Bahçe ile Başakşehir dün akşam Ülker Stadyumu'nda uzun süre akıllardan çıkmayacak bir maçta karşı karşıya geldiler. Karşılaşmanın normal süresi sırasıyla Emre Belözoğlu, Sow, Holmen ve Ozan Tufan'ın golleriyle 2-2 berabere sona erdi. Yarı final ilk maçı da aynı skorla bittiği için karşılaşma uzatmalara gitti. 30 dakikalık uzatma bölümünde de takımlar birbirlerine üstünlük kuramadığı için mücadele penaltılara gitti.







İlk 5 penaltılar atıldığında, iki takım da birer penaltı atışından yararlanamadı ve 4-4'lük skorun ardından seri penaltı atışlarına geçildi. Skor 6-6 olduktan sonra Napoleoni kaçırdı, ama Skrtel de kaçırınca atışlara devam edildi. Skor 7-7 oldu; bu kez kaleci Volkan Babacan topu üst direği nişanladı, diğer kaleci Volkan Demirel atsa iş bitecekti, o da topu yandan auta yolladı.



Son olarak Adebayor'un skoru 10-9 yaptığı golden sonra De Souza topu auta gönderdi ve Başakşehir sahadan galibiyetle ayrılarak adını finale yazdıran ekip oldu. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşması, Konya-Başakşehir arasında 31 Mayıs'ta oynanacak.