Gönlüm Fenerbahçe’de

Fenerbahçe-Başakşehir, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Emre duygusal anlar yaşadı. Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emre, maçın 42. dakikasında ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, Volkan Demirel'in topu içeriye tokatlaması sonucunda takımını 1-0 öne geçirdi. Emre, attığı golün ardından sevinmezken, arkadaşlarını da abartılı sevinç gösterisi yapmamaları yönünde uyardı. Golün ardından kafasını elleri arasına alan Emre, ağlamamak için kendini tuttu.



İŞİMİ DOĞRU YAPTIM

Emre maç sonu ise şöyle konuştu: Gönlümdeki kulüp F.Bahçe'dir. F.Bahçe formasıyla sokaklarda top oynadım. G.Saray'da güzel günlerim geçti ama çocukluğumdaki takım F.Bahçe. Başakşehir bana sahip çıktı. Ben içimden geldiği davrandım, işimi de doğru yaptım.



FORMASINI VERDİ

F.Bahçe'de uzun yıllar forma giyen Emre Belözoğlu dün attığı gol sonrası üzüntü yaşarken, sarı-lacivertli taraftar da onu bağrına bastı. Bir sarı-lacivertli taraftarlar maçın ilk yarısı sona erdiğinde soyunma odasına yönelen Emre'ye seslenerek formasını istedi. Tecrübeli oyuncu da o taraftarın yanına kadar giderek formasını ona verdi.