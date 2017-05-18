Dick Advocaat: “Bizim adımıza utanç”

Medipol Başakşehir'e penaltılarla elenerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Maçın ilk yarısında önde basmayı denediklerini söyleyen Advocaat, "Düşüncemiz buydu ve karşılaşma denk gidiyordu. Başakşehir ve bizim aramızda denk mücadele vardı ama rakip golü buldu. Bundan sonra oyun onların istediği şekle geldi. 1-0'ı seven ve kontrataklarla gelen bir takım. Ayrıca iyi bir takımlar ve çok iyi oyunculara sahipler. İyi olmasalar sezonu 1 ya da 2. sırada olmazlardı. Ayrıca penaltılarda 3 kez bize fırsat geldi. Eğer 3 kez ayağınıza fırsat geliyorsa bu maçı kazanmalısınız" diye konuştu.



"Emre'yi takımımda görmeyi isterdim"

Emre'nin eski bir Fenerbahçeli olduğu ve böyle bir oyuncuyu takımında görmek isteyip istemeyeceği konusu sorulan Advocaat, "Bunda hiç şüphe yok. Emre hala harika bir oyuncu" diyerek takımında görmek istediğini söyledi. Advocaat, Emre'nin attığı golde sevinmemesi konusunda ise, "Öyle bir gol atsaydım ben de sevinmezdim. Ama Emre çok iyi bir oyuncu" diye konuştu.

Advocaat takımının ligde 3'üncülük için mücadele ettiğini söyledi.



"3'üncülük hedef değil ama bunun için mücadele edeceğiz"

Takımının sahada savaşçı ruhunu gösterdiğini söyleyen Advocaat, "Ama rakibin kalitesi bizden daha iyi bir noktadaydı. Bu durumda daha fazla koşmanız gerekir. Bu tip takımlara karşı bugüne kadar yapmamız gerekeni hep yaptık. Ancak bugün daha iyi oynayan taraf onlardı. Yine aynı noktaya geliyorum, 3 kez kazanma fırsatı geldi ayağımıza. Ama bunu yapamadık. Bu gerçekten bizim adımıza utanç. 3'üncülük Fenerbahçe için hedef değil bunu biliyorum ama 3'üncü sıra için mücadele edeceğiz. Bu da Avrupa kupalarına katılma anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.