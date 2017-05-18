Abdullah Avcı: Bunu hak ettik!

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, penaltılarla kazandıkları F.Bahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Avcı, "Çok uzun bir geceydi. Oyunun bütünü tamamen elimizin altındaydı. Oyunun sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Bizim için oyunun gücü elimizde, tamamen üstün oynadık, sonunda penaltılarla kazanmak da mutluluk verici. Şu an iki kulvarda giden tek takımız" dedi. Abdullah Avcı, analizcisinin kendisine "Sahada çok rahat görünüyorsun" dediğini, kendisinin de ona, "Bununla ilgili tecrübem var. 2010'da Kayseri'de Beşiktaş'la kupa finali oynayıp kaybetmiştik. Bugün kaybedebilirdik de ama oyun gücü elimizdeydi" yanıtını verdiğini söyledi.