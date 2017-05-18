Abdullah Avcı: Bunu hak ettik!
Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, “Oyun gücü baştan sona elimizdeydi Sonucunda penaltılarla olsa da finale çıkmaktan dolayı mutluyuz” dedi
Türkiye Kupası 18 Mayıs 2017, Perşembe
Güncelleme: 18 Mayıs 2017, Perşembe 01:21
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, penaltılarla kazandıkları F.Bahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Avcı, "Çok uzun bir geceydi. Oyunun bütünü tamamen elimizin altındaydı. Oyunun sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Bizim için oyunun gücü elimizde, tamamen üstün oynadık, sonunda penaltılarla kazanmak da mutluluk verici. Şu an iki kulvarda giden tek takımız" dedi. Abdullah Avcı, analizcisinin kendisine "Sahada çok rahat görünüyorsun" dediğini, kendisinin de ona, "Bununla ilgili tecrübem var. 2010'da Kayseri'de Beşiktaş'la kupa finali oynayıp kaybetmiştik. Bugün kaybedebilirdik de ama oyun gücü elimizdeydi" yanıtını verdiğini söyledi.
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