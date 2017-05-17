Nefesler tutuldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün deplasmanda Başakşehir'i ağırlayacak. Ligde umduğunu bulamayan sarı-lacivertli takım, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini eleyerek adını finale yazdırmak istiyor. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede ATV'den ekranlara gelecek. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



KUPADA 3. RANDEVU

İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda iki defa karşılaşmış ve bu maçların 1'ini F.Bahçe kazanırken diğer karşılaşma ise berabere bitmişti. 20 Ocak 2007'deki grup aşamasında Fenerbahçe, o zamanın ismiyle İstanbul BB'yi 5-0 mağlup etmişti.



KAMPA GİRDİ

Fenerbahçe dün basına kapalı yaptığı idmanın ardından tesislerinde kampa girdi. Başakşehir'de ise PFDK'dan aldığı 3 maç men cezası biten Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan bu karşılaşmanın kadrosunda yer alabilir. Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan iki futbolcu görev bekleyecek. Sakatlıkları süren Mehmet Batdal ve Egemen Korkmaz maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe ise ideal 11'iyle sahada olacak.



TUR HESAPLARI

Başakşehir'in turu geçmesi için her türlü galibiyet ile 3 ve daha üzeri gollü beraberlikler yeterli olacak. 90 dakikanın 2-2 bitmesi durumunda ise uzatma devresine geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi halinde penaltı atışları finalisti belirleyecek.



BİLET SATIŞI SÜRÜYOR

Mücadelenin bilet satışı devam ediyor. Yöneticiler, 30 TL ve 140 TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletler için taraftarlardan destek isteyip, Başakşehir karşısında Kadıköy ruhunu yeniden canlandırma çağrısı yaptılar.



