Mehmet Topal korkuttu!

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynan karşılaşmanın 51. dakikasında Alparslan Erdem'in yakın mesafeden ayağından çıkardığı sert top Mehmet Topal'ın kulağında patladı.







Bir anda hareketsiz bir biçimde yerde kalan Mehmet'e, sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Bu arada başta Robin van Persie olmak üzere futbolcular, Mehmet'in başına toplandı.



Bir kaç dakikalık tedavinin ardından ayağa kalkan Mehmet, oyuna devam etti.



