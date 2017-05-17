Aykut Kocaman: Finalde rakip kim olursa olsun...
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Atiker Konyaspor finale yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, finale yükseldikleri için büyük sevinç yaşadığını söyledi.
Türkiye Kupası 17 Mayıs 2017, Çarşamba
Güncelleme: 17 Mayıs 2017, Çarşamba 00:09
Bütün oyuncularını tebrik eden Kocaman, ''Sezon başalarken temel amaçlarımızdan bir tanesi 52'inci maçı görmekti, o da finaldi. Bunu başardık ve mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şahsım ve takımımım adına çok sevinçliyim. Güzel bir pozisyon yakaladık ve finali gördük. Şehir adına da gerçekten çok sevinçliyim. Finali çok istiyorlardı. Bugün de harika bir atmosfer oluşturdular ve destek verdiler. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Finalde de hangi takım olursa olsun, kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız'' dedi.
DEDİKODULARA NOKTA KOYDU
Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Kocaman'ın Fenerbahçe-Konya finali gerçekleşmesi durumunda sezonun bitmesini beklemeden istifa edeceği haberleri gündemi bir süre meşgul etmişti. Aykut Kocaman böylece, finalde rakip Fenerbahçe olursa takımın başında kalacağını duyurmuş oldu.
FENERBAHÇE SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI
Kocaman, bir basın mensubunun "Onbinlerce Konyaspor taraftarı, takımda kalıp kalmayacağınızla ilgili sizden birkaç cümle bekliyor ne söylemek istersiniz?" sorusunu cevapsız bıraktı.
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