Şölen devam ediyor!

Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Bu müthiş heyecan A SPOR'dan naklen ekranlara gelecek. İlk maçta evinde rakibini 3-2 mağlup eden Paşa, deplasmanda da istediğini alması halinde finale çıkan ilk takım olacak. İkinci finalist ise yarın oynanacak olan Fenerbahçe- Başakşehir maçının ardından belli olacak. Başakşehir ile ilk maçında rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda 2 gol atmanın avantajını evinde iyi kullanmanın hesaplarını yapıyor. Turunculacivertli takım ise kupada final oynamanın peşinde.



