Şölen devam ediyor!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarında heyecan bugün oynanacak A. Konyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.
Türkiye Kupası 16 Mayıs 2017, Salı
Güncelleme: 16 Mayıs 2017, Pazartesi 23:40
Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Bu müthiş heyecan A SPOR'dan naklen ekranlara gelecek. İlk maçta evinde rakibini 3-2 mağlup eden Paşa, deplasmanda da istediğini alması halinde finale çıkan ilk takım olacak. İkinci finalist ise yarın oynanacak olan Fenerbahçe- Başakşehir maçının ardından belli olacak. Başakşehir ile ilk maçında rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda 2 gol atmanın avantajını evinde iyi kullanmanın hesaplarını yapıyor. Turunculacivertli takım ise kupada final oynamanın peşinde.
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Rövanş maçının hakemi belli o...
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Kasımpaşa, final peşinde
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Palabıyık yönetecek
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ZTK I Konyaspor-Kasımpaşa