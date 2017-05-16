Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Kasımpaşa'yı sahasında 2-0 yenen Atiker Konyaspor, tarihinde ilk kez finale yükseldi. Bosnalı golcü Riad Bajic attığı 2 golle Konyaspor'u finale taşıyan isim oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Atiker Konyaspor oldu. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa'yı Riad Bajic'in golleriyle 2-0 mağlup eden Aykut Kocaman'ın ekibi finale adını yazdırdı. Kasımpaşa'da Turgut Doğan Şahin 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir eşleşmesinde tur atlayan takımla finalde kupa mücadelesi verecek.





HAKEM ALİ PALABIYIK PENALTI DEDİ!

16. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkteki defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayı çizgisine yakın bir noktada meşin yuvarlakla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, kaleci Ramazan Köse topu güçlükle çeldi. Meşin yuvarlağı ceza alanında önünde bulan Ali Çamdalı'nın vuruşunda top Kasımpaşalı futbolcu Veigneau'nun eline çarpınca hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. 18. dakikada atışı kullanan Bajic, Atiker Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada orta sahadan atılan pasta topla ceza sahasında buluşan Turgut Doğan Şahin'in plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

40. dakikada Skubic'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Fofana'nın vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere gönderdi. İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

RİAD BAJİC YİNE SAHNEDE

Atiker Konyaspor'un Bosnalı golcüsü Riad Bajic 57. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Ömer Ali Şahiner'in karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta kaleciden seken topu takip eden Bajic, Ramazan Köse'yi geçtikten sonra gol vuruşunu yaptı ve skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan Atiker Konyaspor finale adını finale yazdırdı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Douglas, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Fofana, Bajic

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka, Castro, Eduok, Turgut Doğan Şahin

Goller: Dk. 18 Bajic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor), Dk. 57 Bajic (Atiker KOnyaspor.

Sarı kartlar: Dk. 17 Veigneau, Dk. 32 Castro (Kasımpaşa), Dk. 45 Skubic (Atiker Konyaspor)