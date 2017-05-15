Rövanş maçının hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Ekrem Kan gerçekleştirecek. Arda Kardeşler ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.