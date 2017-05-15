Kasımpaşa, final peşinde

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galip ayrılarak moral depolayan lacivert-beyazlılar, Atiker Konyaspor karşısında avantajlı sonuç elde ederek finale kalmak istiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İki takım arasında ligde oynanan karşılaşmalarda Atiker Konyaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa, ligin 10. haftasında Konya'da rakibine 2-1 yenilirken, İstanbul'da 27. haftada oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

İstanbul'da oynanan yarı final serisinin ilk maçında ise Kasımpaşa sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Kasımpaşa, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını finale yazdıracak. İstanbul temsilcisi, üç gol ve üzeri attığı tek farklı mağlubiyetlerde de tur atlayan taraf olacak. Kasımpaşa rakibine iki farklı skorlarla yenilirse kupaya veda edecek.

Lacivert-beyazlı ekipte karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Yarı final ilk maçında sakatlanarak sezonu kapatan Koita'nın yanı sıra Galatasaray maçında sakatlık geçiren ve kaburgasında kırık meydana gelen Adem Büyük, Konya temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da uzun zamandır süren sakatlığını atlatan ve bu hafta takımla çalışmalara başlayan Tunay Torun ise teknik direktör Kemal Özdeş'in görev vermesi durumunda Atiker Konyaspor'a karşı formasına kavuşacak.