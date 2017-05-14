ZTK I Konyaspor-Kasımpaşa
Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak yarı final rövanş maçını Ali Palabıyık yönetecek
Türkiye Kupası 14 Mayıs 2017, Pazar
Güncelleme: 14 Mayıs 2017, Pazar 16:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa arasında yapılacak yarı final rövanş maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.
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