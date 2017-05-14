ZTK I Konyaspor-Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa arasında yapılacak yarı final rövanş maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.