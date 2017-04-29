Kasımpaşa kupayı istiyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda oynanan ilk maçta Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Kasımpaşa mutlu. Teknik direktör Kemal Özdeş, "Galibiyeti 82'den sonra attığımız gollerle aldık. Bu bizim ne kadar inançlı takım olduğumuzu gösteriyor. Kupayı kazanacağız" dedi.