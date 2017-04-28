Terim’den kupaya yakın takip
Türkiye Kupası 28 Nisan 2017, Cuma
Güncelleme: 28 Nisan 2017, Cuma 00:17
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün akşam oynanan Kasımpaşa-Atiker Konyaspor mücadelesini tribünden takpi etti. Önceki gün oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçını da izleyen Terim, yardımcısı Levent Şahin ile birlikte karşılaşmayı izledi. Terim'in yanında oturan Şahin'in sık sık not tutması dikkatlerden kaçmadı.
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