Paşa tokadı
Konyaspor 82'ye kadar 2-0 önde olduğu maçı 4 dakikada kaybetti. Ziraat Türkiye Kupası yarı finali muhteşem bir geri dönüşe sahne oldu. Kasımpaşa, evinde konuk ettiği Konyaspor’u 2-0’dan gelip Pavelka, Adem ve Eduok’un golleriyle mağlup etti.
Türkiye Kupası 28 Nisan 2017, Cuma
Güncelleme: 28 Nisan 2017, Cuma 00:16
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihin en ilginç karşılaşmalarından biri dün akşam oynandı. A Spor'un HD kalitesinde naklen yayınladığı maçta Kasımpaşa, evinde konuk ettiği Konyaspor karşısında 2-0 yenik durumdayken 4 dakikada bulduğu üç golle maçı kazanıp final yolunda avantaj yakaladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Konyaspor, 17'de Bajic'in pasında Amir Hadziahmetovic'in pasında 1-0 öne geçti. 45'te Bajic skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.
PAVELKA FİTİLİ ATEŞLEDİ
İkinci yarıda baskıyı artıran Kasımpaşa, 82'ye kadar gol bulamadı ve artık Konya'nın evine avantajla döneceği bekleniyordu. Ama 82'de Pavelka'nın golü fitili ateşledi. 85'te bu kez Adem Büyük sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Konya'ya asıl şoku yaşatan ise 86'da Eduok oldu. Kasımpaşa, 2-0 geriden gelip maçı 3-2 kazandı. İstanbul temsilcisi, "Gitti" denilen final yolunda büyük bir adım atmış oldu.
ÖZDEŞ: BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Koita'nın sakatlığına çok üzüldük. Bu sakatlık sevincimizi buruk yaşamamıza neden oldu. Oyuna girenler ciddi katkı sağladı. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Dakika 80 hala gol atacağımıza olan inançlarını yitirmemişlerdi. İki ayaklı bir maç bu. Her şey Konya'da belli olacak. Umarım yarı finale çıkarız" dedi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.