Paşa tokadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihin en ilginç karşılaşmalarından biri dün akşam oynandı. A Spor'un HD kalitesinde naklen yayınladığı maçta Kasımpaşa, evinde konuk ettiği Konyaspor karşısında 2-0 yenik durumdayken 4 dakikada bulduğu üç golle maçı kazanıp final yolunda avantaj yakaladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Konyaspor, 17'de Bajic'in pasında Amir Hadziahmetovic'in pasında 1-0 öne geçti. 45'te Bajic skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.







PAVELKA FİTİLİ ATEŞLEDİ

İkinci yarıda baskıyı artıran Kasımpaşa, 82'ye kadar gol bulamadı ve artık Konya'nın evine avantajla döneceği bekleniyordu. Ama 82'de Pavelka'nın golü fitili ateşledi. 85'te bu kez Adem Büyük sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Konya'ya asıl şoku yaşatan ise 86'da Eduok oldu. Kasımpaşa, 2-0 geriden gelip maçı 3-2 kazandı. İstanbul temsilcisi, "Gitti" denilen final yolunda büyük bir adım atmış oldu.



ÖZDEŞ: BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Koita'nın sakatlığına çok üzüldük. Bu sakatlık sevincimizi buruk yaşamamıza neden oldu. Oyuna girenler ciddi katkı sağladı. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Dakika 80 hala gol atacağımıza olan inançlarını yitirmemişlerdi. İki ayaklı bir maç bu. Her şey Konya'da belli olacak. Umarım yarı finale çıkarız" dedi.