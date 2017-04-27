Terim, Başakşehir-F.Bahçe maçında
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir’in Fenerbahçe’yi konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.
Türkiye Kupası 27 Nisan 2017, Perşembe
Güncelleme: 27 Nisan 2017, Çarşamba 23:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk maçına Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de geldi. Terim, kritik mücadelede Milli Takım'da forma giyen oyuncuları da dikkatle takip etti. Terim mücadeleyi, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte takip etti. Bu arada Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümü doldurup takımlarını destekledi.
Beşiktaş Trabzon maçında survivor da geziyordu. Düş artık milli takımın yakasından. Bu milletin paraları sana haram olsun.cevapla 26.04.2017 23:51
terim ne diye maca gitti . bir sey anladigi icin mi yok ya, yillardir Turkiyeyi yedi bitirdi. yazikcevapla 26.04.2017 23:43
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