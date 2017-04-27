Tarihi kapışma
Ziraat Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa ve A.Konyaspor, yarı final ilk maçında İstanbul’da kozlarını paylaşıyor. A Spor’daki maç saat 20.45’te.
Türkiye Kupası 27 Nisan 2017, Perşembe
Güncelleme: 27 Nisan 2017, Perşembe 01:03
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez finale bu kadar yaklaşan Kasımpaşa ve A.Konyaspor, yarı final ilk maçında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak. A Spor'dan canlı olarak saat 20.45'te yayınlanacak tarihi mücadele öncesi Süper Lig'de son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan lacivert-beyazlılar, hem toparlanmak hem de rövanş için avantajlı bir skor yakalamak istiyor.
ÜSTÜNLÜK KONYASPOR'DA
İki takım arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalarda A.Konyaspor'un üstünlüğü göze çarpıyor. Konyaspor evinde Paşa'yı 2-1 mağlup ederken, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı. Yeşil-beyazlılarda kaleci Serkan, Kasımpaşa'da ise Tunay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Finalisti belirleyecek rövanş 16 Mayıs Salı günü yapılacak.
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