Tarihi kapışma

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez finale bu kadar yaklaşan Kasımpaşa ve A.Konyaspor, yarı final ilk maçında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak. A Spor'dan canlı olarak saat 20.45'te yayınlanacak tarihi mücadele öncesi Süper Lig'de son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan lacivert-beyazlılar, hem toparlanmak hem de rövanş için avantajlı bir skor yakalamak istiyor.



ÜSTÜNLÜK KONYASPOR'DA

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalarda A.Konyaspor'un üstünlüğü göze çarpıyor. Konyaspor evinde Paşa'yı 2-1 mağlup ederken, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı. Yeşil-beyazlılarda kaleci Serkan, Kasımpaşa'da ise Tunay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Finalisti belirleyecek rövanş 16 Mayıs Salı günü yapılacak.