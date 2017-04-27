Medipol Başakşehir’de Mahmut şoku

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ilk yarıda sakatlıklar nedeniyle zorunlu oyuncu değişikliğine gitti. Fenerbahçe'de Kjaer'in oyundan çıkmasının ardından Medipol Başakşehir'de de Mahmut Tekdemir sakatlandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan ve yerde kalan Mahmut oyuna devam edemedi. Gözyaşları içinde sedyeyle oyundan çıkan Mahmut'un ilk müdahalesi oyun alanının kenarında yapıldı ve ardından başarılı oyuncu hastaneye götürüldü. Mahmut'un yerine 34. dakikada Samuel Holmen oyuna dahil oldu.



