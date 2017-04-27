 Kupa beyi Van Persie - Türkiye Kupası - 27 Nisan 2017 Perşembe

Kupa beyi Van Persie

Hollandalı yıldız, kupada oynadığı 3. maçta 4. golünü attı Amed ve Beşiktaş’ın ardından M.Başakşehir’i de avladı.

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Türkiye Kupası 27 Nisan 2017, Perşembe

Güncelleme: 27 Nisan 2017, Perşembe 01:12

Sarı-lacivertliler kupada finale süper yıldızı ile yürüyor... Başakşehir karşısında 12 dakikada yediği 2 golle kötü bir başlangıç yapan Kanarya önce Ozan Tufan'la farkı 1'e indirdi. Ardından da 'kupa golcüsü' Robin van Persie ile eşitliği buldu. Hollandalı futbolcu 61'de Şener Özbayraklı'nın sıfıra inip içeri kestiği topta kendini boşa iyi attı. Meşin yuvarlakla doğru yerde buluşup düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. maçına çıktı. Grup aşamasında 3-0 kazanılan Amed maçında 2 kez ağları sarsan Van Persie, son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 eledikleri karşılaşmada tek golü atmıştı. Dün de Başakşehir'i boş geçmedi.

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