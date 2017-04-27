Kasımpaşa'dan çılgın geri dönüş

Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı nefes kesti. Kasımpaşa, ilk yarısını 2-0 yenik kapadığı maçı 82, 85 ve 86. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazandı. Ev sahibi ekipde kaptan Adem Büyük 88. dakikada kırmızı kart gördü

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın en güzel maçlarından birine tanıklık etti.

A Spor'dan şifresiz yayınlanan yarı final ilk maçında Aykut Kocaman'ın ekibi Atiker Konyaspor 17. dakikada Amir Hadziahmetovic'le 1-0 öne geçti. Rijad Bajic, ilk yarının bitimine saniyeler kala skoru 2-0'a getirdi ve Kasımpaşa soyunma odasına 2-0 yenik durumda girdi.

Maçın son 10 dakikasında şahlanan ev sahibi ekip, 82'de Pavelka'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Bu golden 3 dakika sonra Adem Büyük skoru 2-2'ye getirdi. Üst üste gelen gollerin şokunu atlatamayan Atiker Konyaspor 86. dakikada kalesinde bir gol daha gördü. Samuel Ediok 86'da takımını öne geçiren golü attı.





Son bölüme 3 gol sığdıran Kasımpaşa 88. dakikada bir de kırmızı kart gördü! Kaptan Adem Büyük 88. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa, tarihi bir geri dönüşe imza attığı maçı 3-2 kazanmasını bildi ve 16 Mayıs'ta Konya'da oynanacak rövanş maçına ufak da olsa bir avantaj taşımayı başardı.

ŞOK SAKATLIK! TENDONLARI KOPTU

Maçın 52. dakikasında bir gol pozisyonuna giren Koita yaptığı vuruş sonrası sakatlanarak yerde kaldı. Acı içerisinde kıvranan Fransız oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedyeyle oyun dışına çıkarıldı. Sağ diz yan bağlarından sorun yaşayan Koita'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kasımpaşa'da oyuna Koita'nın yerine Eduok dahil oldu. Yapılan kontroller sonrası Koita'nın ayak tendonlarının koptuğu öğrenildi.