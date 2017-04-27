Başakşehir - F.Bahçe maçı öncesi arı istilası
Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Terim Stadı'nda ilginç bir olay yaşandı.
Türkiye Kupası 27 Nisan 2017, Perşembe
Güncelleme: 27 Nisan 2017, Çarşamba 18:12
Mücadelenin başlamasına 2 saat kala stadı arılar bastı. Binlerce arı ATV kameralarını sardı. İlginç görüntüler ortaya çıkarken stada çağırılan görevliler arıları uzaklaştırdı. Karşılaşma sırasında bir sıkıntı yaşanmadı.
bir varil içinde bol dumanlı ateş yakın ateşe yaprak atın kaçarlar.cevapla 26.04.2017 18:17
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