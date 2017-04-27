 Başakşehir - F.Bahçe maçı öncesi arı istilası - Türkiye Kupası - 27 Nisan 2017 Perşembe

Başakşehir - F.Bahçe maçı öncesi arı istilası

Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Terim Stadı'nda ilginç bir olay yaşandı.

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Türkiye Kupası 27 Nisan 2017, Perşembe

Güncelleme: 27 Nisan 2017, Çarşamba 18:12

Mücadelenin başlamasına 2 saat kala stadı arılar bastı. Binlerce arı ATV kameralarını sardı. İlginç görüntüler ortaya çıkarken stada çağırılan görevliler arıları uzaklaştırdı. Karşılaşma sırasında bir sıkıntı yaşanmadı.

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mehmet mehmet

bir varil içinde bol dumanlı ateş yakın ateşe yaprak atın kaçarlar.

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evet5
hayır1
cevapla 26.04.2017 18:17
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