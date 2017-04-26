Medipol Başakşehir’de Mahmut şoku
Medipol Başakşehir’de Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe maçının ilk yarısında yüzüne aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi. Başarılı oyuncu 34. dakikada yerini Samuel Holmen’e bıraktı.
Türkiye Kupası 26 Nisan 2017, Çarşamba
Güncelleme: 26 Nisan 2017, Çarşamba 22:56
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ilk yarıda sakatlıklar nedeniyle zorunlu oyuncu değişikliğine gitti. Fenerbahçe'de Kjaer'in oyundan çıkmasının ardından Medipol Başakşehir'de de Mahmut Tekdemir sakatlandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan ve yerde kalan Mahmut oyuna devam edemedi. Gözyaşları içinde sedyeyle oyundan çıkan Mahmut'un ilk müdahalesi oyun alanının kenarında yapıldı ve ardından başarılı oyuncu hastaneye götürüldü. Mahmut'un yerine 34. dakikada Samuel Holmen oyuna dahil oldu.
gazeteciyi dövdüler diye 5 oyuncuya ceza verildi. van persi her maç birini dövüyor burnunu kırıyor hiç bir ceza almıyor.cevapla 26.04.2017 23:33
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