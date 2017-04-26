Kupada final gibi maç

Fenerbahçe, ligde 2.lik için yarıştığı Başakşehir’le bu kez de Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaşacak G.Saray galibiyetiyle morallenen sarı-lacivertliler, deplasmandan zaferle dönüp işi Kadıköy’de bitirmek istiyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Hafta sonu oynanan derbide Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler, Başakşehir karşısında da avantajlı skor alıp final için önemli bir adım atmak istiyor. Karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve van der Wiel dışında önemli bir eksik bulunmayan sarı-lacivertli takımda, derbide omzundan sakatlık yaşayan Mehmet Topal'ın durumu ise maç öncesi belli olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Bu maçın rövanşı 17 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak.



Nefes kesecek mücadele ATV ekranlarından HD kalitesinde yayınlanacak. Turkuvaz Medya A Spor'dan da yayınlanacak maç öncesi ve sonrası röportajlarla kupanın nabzını tutacak.

STAT: Fatih Terim

SAAT: 20:45

HAKEM: Mete Kalkavan



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Faruk, Caicara, Attamah, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan, Mehmet, Josef, Lens, Aatif, Van Persie.



