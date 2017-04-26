Kupada derbi gibi maç

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Hafta sonu oynanan derbide Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler, Başakşehir karşısında da avantajlı skor alıp final için önemli bir adım atmak istiyor. Karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve van der Wiel dışında önemli bir eksik bulunmayan sarı-lacivertli takımda, derbide omzundan sakatlık yaşayan Mehmet Topal'ın durumu ise maç öncesi belli olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Bu maçın rövanşı 17 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak.



Nefes kesecek mücadele ATV ekranlarından HD kalitesinde yayınlanacak. Turkuvaz Medya A Spor'dan da yayınlanacak maç öncesi ve sonrası röportajlarla kupanın nabzını tutacak.



BAŞAKŞEHİR'DE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Başakşehir'de zorlu maç öncesi önemli eksikler var. Turuncu- lacivertlilerin Rizespor ile oynadığı maçın ardından darp olayına karışan Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan ceza aldıkları için bugün forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz'ın da görev alması beklenmiyor. Kadro kurmakta güçlük çeken Abdullah Avcı, savunmada Attamah'ı oynatacak.



