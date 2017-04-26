Fatih Terim, Başakşehir-F.Bahçe maçında

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk maçına Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de geldi. Terim, kritik mücadelede Milli Takım'da forma giyen oyuncuları da dikkatle takip etti. Terim mücadeleyi, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte takip etti. Bu arada Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümü doldurup takımlarını destekledi.