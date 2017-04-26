 Fatih Terim, Başakşehir-F.Bahçe maçında - Türkiye Kupası - 27 Nisan 2017 Perşembe

Fatih Terim, Başakşehir-F.Bahçe maçında

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir’in Fenerbahçe’yi konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Türkiye Kupası 26 Nisan 2017, Çarşamba

Güncelleme: 26 Nisan 2017, Çarşamba 23:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk maçına Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de geldi. Terim, kritik mücadelede Milli Takım'da forma giyen oyuncuları da dikkatle takip etti. Terim mücadeleyi, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte takip etti. Bu arada Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümü doldurup takımlarını destekledi.

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Ahmet Can Ahmet Can

Beşiktaş Trabzon maçında survivor da geziyordu. Düş artık milli takımın yakasından. Bu milletin paraları sana haram olsun.

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evet1
hayır0
cevapla 26.04.2017 23:51
sami sami

terim ne diye maca gitti . bir sey anladigi icin mi yok ya, yillardir Turkiyeyi yedi bitirdi. yazik

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.04.2017 23:43
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