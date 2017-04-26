Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı yarı final ilk maçında gergin anlar yaşandı.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, saha kenarında tartışma yaşadı. Abdullah Avcı 4. hakemle bir pozisyonu tartışırken, Advocaat, 'çok konuşuyorsun' şeklinde el hareketi yaptı. Bunun üzerine sinirlendiği gözlenen Avcı, aynı hareketle Hollandalı hocaya karşılık verdi.



"BAŞAKŞEHİR HOCASI BU TARZ İŞLERE GİRİYOR"

Maç içerisinde Abdullah Avcı'yla bir gerginlik yaşayan ve bunun sorulması üzerine de açıklamalarda bulunan Advocaat, "Başakşehir'in çok maçını izledim ve onların hocasının bu tarz işlere girdiğini görüyorum. Bu akşam da böyle bir görüntü ortaya çıktı. Ben hiçbir şey yapmasaydım onun sevdiği ortam ortaya çıkacaktı. Ama ben de buna izin vermeyeceğimi gösterdim. Bunu da yanlış anlamayın, bu kulüp için yaptıklarına da büyük saygı duyuyorum" açıklamasını yaptı.









