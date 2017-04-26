 Başakşehir - F.Bahçe maçı öncesi arı şoku - Türkiye Kupası - 26 Nisan 2017 Çarşamba

Başakşehir - F.Bahçe maçı öncesi arı şoku

Başakşehir - Fenerbahçe maçı başlamadan önce statta arı istilası yaşandı.

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Türkiye Kupası 26 Nisan 2017, Çarşamba

Güncelleme: 26 Nisan 2017, Çarşamba 18:12

Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Maçın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na arı istilası oldu.

Yayıncı kuruluş A Spor'un kameralarına saldıran arılar, arı uzmanlarının gelmesi ile uzaklaştırılmaya çalışıldı.

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