Başakşehir - F.Bahçe maçı öncesi arı şoku

Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Maçın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na arı istilası oldu.

Yayıncı kuruluş A Spor'un kameralarına saldıran arılar, arı uzmanlarının gelmesi ile uzaklaştırılmaya çalışıldı.