Başakşehir - F.Bahçe maçı öncesi arı şoku
Başakşehir - Fenerbahçe maçı başlamadan önce statta arı istilası yaşandı.
Türkiye Kupası 26 Nisan 2017, Çarşamba
Güncelleme: 26 Nisan 2017, Çarşamba 18:12
Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Maçın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na arı istilası oldu.
Yayıncı kuruluş A Spor'un kameralarına saldıran arılar, arı uzmanlarının gelmesi ile uzaklaştırılmaya çalışıldı.
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