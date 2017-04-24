 Kupada heyecan fırtınası - Türkiye Kupası - 24 Nisan 2017 Pazartesi

Kupada heyecan fırtınası

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor. Turkuvaz Medya’nın yayınladığı kupa mücadelesinde yarı final ilk maçları çarşamba ve perşembe günleri oynanacak; Türkiye ATV ve A Spor ekranlarına kilitlenecek.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 24 Nisan 2017, Pazartesi

Güncelleme: 24 Nisan 2017, Pazartesi 01:29



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler