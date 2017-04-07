Konyalım yürü

A Spor'dan naklen yayınlanan maçta, Atiker Konyaspor, evinde ağırladığı Sivasspor ile girdiği gol düellosunu kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale adını yazdıran son ekip oldu: 3-2. Maça atak başlayan ev sahibi ekip, ilk yarım saat kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi. 35'te Ziya Erdal'ın müdehalesiyle yerde kalan Rangelov, penaltıdan Konyaspor'u öne geçirdi: 1-0. Santrayla yüklenen Sivasspor, Ergin Keleş'in golüyle skora denge getirdi: 1-1. Fofana 43'te ilk yarının skorunu belirledi: 2-1. İkinci yarıda oyuna giren Emre Kılınç, 1 dakika sonra Sivasspor adına tur müjdesini veren golü attı: 2-2. Son 20 dakikaya girilirken saha karıştı, hakem çıkardığı kırmızı kartı geri aldı ve Konyaspor 10 kişi kalmaktan kurtuldu. 79'da Moryke Fofana, Sivasspor'u yıkan golü attı: 3-2.



'PENALTI BİRAZ AĞIRDI!'

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Turu geçmek kolay olmadı. Sivasspor'u tebrik ederim. Süper Lig ayarında bir takım. İnşallah tekrar dönerler. Biraz ağır bir penaltı kararıyla öne geçtik. Maç gitti derken tur bize geldi" diye konuştu. Sivas'ın hocası Samet Aybaba ise, "TFF 1. Lig'de şampiyon olarak çıkmak istiyoruz" dedi.



BAŞAKŞEHİR VE KASIMPAŞA EV SAHİBİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşmeler; Başakşehir- F.Bahçe ve Kasımpaşa-A.Konya şeklinde gerçekleşti. İlk maçlar 25, 26 veya 27 Nisan, rövanşlar ise 16, 17 veya 18 Mayıs'ta oynanacak. İlk maçlara Başakşehir ve Kasımpaşa ev sahipliği yapacak.