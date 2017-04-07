Konya'da penaltı kararı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Atiker Konyaspor, 35. dakikadaki penaltı golüyle Medicana Sivasspor karşısında öne geçti.
Türkiye Kupası 07 Nisan 2017, Cuma
Güncelleme: 07 Nisan 2017, Perşembe 21:26
Sivas'ta golsüz eşitlikle tamamlanan ilk maçın rövanşında Atiker Konyaspor, PTT 1. Lig ekibini Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırladı.
YAN HAKEM AUTU GÖSTERDİ!
A Spor'daki maçta eşitliği bozan gol 35. dakikada penaltıdan geldi. Konyaspor'un Bulgar golcüsü Dimitar Rangelov, Ziya Erdal'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Alper Ulusoy tereddütsüz penaltı kararı verirken, Sivasspor'dan Ziya Erdal hakem Ulusoy'a uzun süre yan hakemi göstererek "Yardımcı aut diyor" şeklinde itiraz etti.
Ziya Erdal itirazları nedeniyle sarı kart görürken, Atiker Konyaspor'da kazanılan penaltıyı Rangelov gole çevirdi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.