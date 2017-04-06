Son bileti Konya kaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı final biletini, 0-0'ın rövanşında Sivasspor'u 3-2 yenen Konyaspor kaptı. 5 golün atıldığı muhteşem maçın ardından adını son 4 takım arasına yazdıran Aykut Kocaman'ın ekibi yarı finalde Kasımpaşa'nın rakibi oldu.

A Spor'dan naklen yayınlanan maçta, PTT 1. Lig ekibi Medicana Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor, yarı finale yükselen son ekip oldu.

Sivas'ta oynanan ilk maçtaki golsüz beraberliğin rövanşında Rangelov'un penaltı golüyle 35. dakikada öne geçen Atiker Konyaspor'a, Sivasspor bu golden 1 dakika sonra Ergin Keleş ile cevap verdi. Moryke Fofana'nın 43. dakikada muhteşem golüyle ev sahibi ekip yeniden öne geçerken ilk yarı bu golle 2-1 Konyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.





Samet Aybaba'nın ekibi 57. dakikada Emre Kılınç'la skora yeniden eşitlik getirdi. Tur için galibiyete ihtiyacı olan Aykut Kocaman'lı Konyaspor'un son bölümde kurduğu baskı meyvesini 79. dakikada verdi. Moryke Fofana kendisinin ikinci takımının 3. golünü kaydederek yeşil-beyazlılara turu getiren golü attı.

2 penaltı kararının çıktığı, 5 golün atıldığı maçta 3-2'lik skorla yarı finale adını yazdıran Atiker Konyaspor'un son 4'teki rakibi Kasımpaşa oldu.



Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final eşleşmeleri şu şekilde:



Fenerbahçe - Başakşehir

Atiker Konyaspor - Kasımpaşa



Yarı final ilk maçları 25-26-27 Nisan, rövanşlar ise 16-17-18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.