Şen’in 1 yıllık hasreti bitti

Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu Volkan Şen dün Kayserispor maçında gol hasretini bitirdi. En son golünü 24 Nisan 2016 tarihinde Trabzonspor filelerini kaydeden 29 yaşındaki futbolcu dün muhteşem bir golle karşılaşmanın skorunu ilan etti. Volkan maç sonrası, "Tur atlamamız önemliydi. Zaman zaman şanssız maçlar oynasam da her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kupayı alacağız" dedi.